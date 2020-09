Istat, inflazione: Coldiretti e Federconsumatori denunciano il caro spesa (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Dopo la pubblicazione dei dati Istat che segnalano il quinto mese consecutivo in territorio negativo per l’inflazione, con i prezzi del carrello della spesa in “vivace” accelerazione è arrivato il commento di Coldiretti e Federconsumatori. Secondo l’Associazione dei coltivatori diretti, mentre i prezzi dei beni alimentari salgono – dai salumi (+2,6%), alla pasta (+1,7%), dai formaggi (+1,1%) alla frutta (+10,2%) ma anche carne (+2%) e pesce surgelato (+3,5%) – sono in atto tentativi di speculazione al ribasso nei compensi riconosciuti agli agricoltori. “Una situazione paradossale poiché mentre i prezzi al consumo per cibi e bevande aumentano quelli pagati agli agricoltori e agli allevatori spesso diminuiscono con le quotazioni ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Dopo la pubblicazione dei datiche segnalano il quinto mese consecutivo in territorio negativo per l’, con i prezzi del carrello dellain “vivace” accelerazione è arrivato il commento di. Secondo l’Associazione dei coltivatori diretti, mentre i prezzi dei beni alimentari salgono – dai salumi (+2,6%), alla pasta (+1,7%), dai formaggi (+1,1%) alla frutta (+10,2%) ma anche carne (+2%) e pesce surgelato (+3,5%) – sono in atto tentativi di speculazione al ribasso nei compensi riconosciuti agli agricoltori. “Una situazione paradossale poiché mentre i prezzi al consumo per cibi e bevande aumentano quelli pagati agli agricoltori e agli allevatori spesso diminuiscono con le quotazioni ...

