Il virus corre nel Sud Italia ma c'è una buona notizia: la letalità si è ridotta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si è ridotta la letalità di Covid-19 in Italia: è passata dal 14,5% dei contagiati della prima ondata, fino al 16 giugno, all'11,5% attuale, dati al 24 settembre,. Ma i contagi sono in forte crescita ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sila; di Covid-19 in; passata dal 14,5% dei contagiati della prima ondata, fino al 16 giugno, all'11,5% attuale, dati al 24 settembre,. Ma i contagi sono in forte crescita ...

beneventoapp : Covid, letalità in calo in Italia: virus corre al Sud: Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - Si è ridotta la letalità … - TV7Benevento : Covid, letalità in calo in Italia: virus corre al Sud... - globalistIT : - zazoomblog : Covid letalità in calo in Italia: virus corre al Sud - #Covid #letalità #Italia: #virus #corre - ilcentrotirreno : Covid, 30 settembre, letalità in calo in Italia: virus corre al Sud -