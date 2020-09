Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci choc: 'Quando è morta mia madre Flavio è andato in discoteca' (Di mercoledì 30 settembre 2020) continua a confidarsi dentro le mura del e a svelare retroscena inediti sul rapporto con 'Mi trascurava, Quando morì mia madre lui andò in discoteca', ha dichiarato la conduttrice calabrese parlando ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 settembre 2020) continua a confidarsi dentro le mura del e a svelare retroscena inediti sul rapporto con 'Mi trascurava,morì mialui andò in', ha dichiarato la conduttrice calabrese parlando ...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - 25e82c1a95c1496 : RT @DeniseSnowWhite: Il grande fratello ha capito chi co intrattiene veramente. Grazie #gfvip #cucurio - Reberebby215 : RT @acciodybala: Chissà che mal di schiena avranno quelli del cucurio a furia di portare tutto il Grande Fratello sulle spalle #GFVIP -