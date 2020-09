GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci: "Flavio Briatore? Quando mia madre è morta lui è andato in discoteca" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci confida a Patrizia De Black una grave mancanza dell'ex Flavio Briatore, assente dai funerali della suocera per andare in discoteca. Elisabetta Gregoraci si sta lasciando andare a diverse confessioni sull'ex Flavio Briatore nella casa del GF Vip 5, ma l'aneddoto sul funerale della mamma appena morta ha attirato parecchia attenzione. Forse anche perchè il racconto della Gregoraci, fatto alla contessa Patrizia De Blanck, è arrivato a poche ore dall'intervista in cui Briatore l'ha in pratica accusata di rimanere attaccata ai suoi soldi pur volendo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip 5confida a Patrizia De Black una grave mancanza dell'ex, assente dai funerali della suocera per andare insi sta lasciando andare a diverse confessioni sull'exnella casa del GF Vip 5, ma l'aneddoto sul funerale della mamma appenaha attirato parecchia attenzione. Forse anche perch; il racconto della, fatto alla contessa Patrizia De Blanck,; arrivato a poche ore dall'intervista in cuil'ha in pratica accusata di rimanere attaccata ai suoi soldi pur volendo ...

davidemaggio : GF Vip, Elisabetta Gregoraci spara a zero su Briatore «Al funerale di mia madre mi ha lasciato da sola perché dove… - blogoit : Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli ad Elisabetta Gregoraci: 'Vorrei capire di più… - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: 'L’amore è finito, ma siamo in ottimi rapporti', dichiaravano #ElisabettaGregoraci e #FlavioBriatore fino a qualche giorn… - APmagazineit : 'L’amore è finito, ma siamo in ottimi rapporti', dichiaravano #ElisabettaGregoraci e #FlavioBriatore fino a qualche… - Profilo3Marco : RT @leggoit: Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci choc: «Quando è morta mia madre Flavio è andato in discoteca» -