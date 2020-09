Gabriel Garko concorrente mancato del Grande Fratello Vip 5, arriva la conferma di Signorini (Di mercoledì 30 settembre 2020) Gabriel Garko avrebbe dovuto partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip 5. La conferma ufficiale è arrivata nelle ultime ore dallo stesso Alfonso Signorini, in occasione della nuova puntata di Casa Chi. Il conduttore del GF ha rivelato di aver corteggiato a lungo l’attore, salvo poi ricevere il no, arrivato tra l’altro dopo la conferma esplicita di Patrizia De Blanck. Il direttore del settimanale Chi non ha però escluso una partecipazione di Gabriel a un futuro reality show, magari già a partire dal prossimo anno. Uscirai da questa Casa col tuo bambino per mano, Gabriel. #GFVIP pic.twitter.com/pH9l7cJPLi — Grande ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 30 settembre 2020)avrebbe dovuto partecipare comealVip 5. Laufficiale èta nelle ultime ore dallo stesso Alfonso, in occasione della nuova puntata di Casa Chi. Il conduttore del GF ha rivelato di aver corteggiato a lungo l’attore, salvo poi ricevere il no,to tra l’altro dopo laesplicita di Patrizia De Blanck. Il direttore del settimanale Chi non ha però escluso una partecipazione dia un futuro reality show, magari già a partire dal prossimo anno. Uscirai da questa Casa col tuo bambino per mano,. #GFVIP pic.twitter.com/pH9l7cJPLi —...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - LadyNews_ : #FrancescaBerger rivela: 'Forse #GabrielGarko era da decenni l'amore non troppo segreto di #AlbertoTarallo'… - zazoomblog : “A Gabriel Garko ha fatto comodo fingere…”. La coltellata del collega dopo il coming out - #Gabriel #Garko #fatto… -