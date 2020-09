Francesco Testi e il retroscena sul litigio con Morra: “Tutto finto” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Francesco Testi e il retroscena sulla scazzottata con Morra tornano alla ribalta dopo che il Grande Fratello Vio ha fatto emergere il caso Ares Gate. foto facebookSi torna a parlare del caso Ares dopo che alcuni dei protagonisti hanno scoperchiato il vaso di Pandora proprio all’interno del Grande Fratello Vip, ovviamente si tratta di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco in aggiunta a Gabriel Garko e al suo coming out. Ad aggiungersi al coro degli attori arriva anche un ex gieffino collega dei tre attori sopra nominati e protagonista insieme a Morra di una forte scazzottata avvenuta diversi anni fa a causa della presunta gelosia verso Adua, allora fidanzata con Massimiliano. Pare però, stando sempre a quello dichiarato da Testi, che di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 settembre 2020)e ilsulla scazzottata contornano alla ribalta dopo che il Grande Fratello Vio ha fatto emergere il caso Ares Gate. foto facebookSi torna a parlare del caso Ares dopo che alcuni dei protagonisti hanno scoperchiato il vaso di Pandora proprio all’interno del Grande Fratello Vip, ovviamente si tratta di Massimilianoe Adua Del Vesco in aggiunta a Gabriel Garko e al suo coming out. Ad aggiungersi al coro degli attori arriva anche un ex gieffino collega dei tre attori sopra nominati e protagonista insieme adi una forte scazzottata avvenuta diversi anni fa a causa della presunta gelosia verso Adua, allora fidanzata con Massimiliano. Pare però, stando sempre a quello dichiarato da, che di ...

