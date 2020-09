Eleonora Manta e Daniele De Santis uccisi per un sms in cui deridevano Antonio De Marco? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Antonio De Marco, reo confesso del brutale omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, la coppia di fidanzati uccisi a Lecce la sera del 21 settembre scorso, ha detto che a muoverlo è stata l’invidia per quella coppia felice, con la quale il ventunenne di Casarano aveva convissuto per un periodo. E a fare decollare il sui piano omicida potrebbe esserci un episodio legato al periodo di convivenza con uno scambio di sms tra le vittime in cui veniva deriso. Antonio De Marco, l’assassino di Lecce che si “sentiva solo” Scavando nel passato dello studente di scienze infermieristiche, arrestato dai carabinieri nel parcheggio del “Vito Fazzi” di Lecce (ai militari ha chiesto da quanto tempo lo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020)De, reo confesso del brutale omicidio diDeed, la coppia di fidanzatia Lecce la sera del 21 settembre scorso, ha detto che a muoverlo è stata l’invidia per quella coppia felice, con la quale il ventunenne di Casarano aveva convissuto per un periodo. E a fare decollare il sui piano omicida potrebbe esserci un episodio legato al periodo di convivenza con uno scambio di sms tra le vittime in cui veniva deriso.De, l’assassino di Lecce che si “sentiva solo” Scavando nel passato dello studente di scienze infermieristiche, arrestato dai carabinieri nel parcheggio del “Vito Fazzi” di Lecce (ai militari ha chiesto da quanto tempo lo ...

