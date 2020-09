“Divorzio a Las Vegas”, si ride e si sogna con Morelli e Delogu (Di mercoledì 30 settembre 2020) "Divorzio a Las Vegas" è la prima commedia che esce nei cinema in questa stagione e con un mix perfetto di ironia e sentimenti punta a riportare gli spettatori nelle sale. Dall'8 ottobre vedremo Andrea Delogu nel suo esordio come attrice cinematografica, al fianco del re delle commedie sentimentali Giampaolo Morelli, diretti da Umberto Carteni. I loro personaggi si sono sposati a 18 anni a Las Vegas per gioco e non si sono più rivisti. Dopo vent'anni lei lo cerca perché ha bisogno di divorziare per sposare un altro uomo. Questo nuovo viaggio a Las Vegas nasconderà molte sorprese, però. "Credo che la cosa più difficile in una commedia romantica sia proprio fondere la comicità con il romanticismo, trovare un equilibrio e dargli anche una bellezza estetica, cosa che Umberto ha portato a casa benissimo. ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 30 settembre 2020) "Divorzio a Las Vegas" è la prima commedia che esce nei cinema in questa stagione e con un mix perfetto di ironia e sentimenti punta a riportare gli spettatori nelle sale. Dall'8 ottobre vedremo Andreanel suo esordio come attrice cinematografica, al fianco del re delle commedie sentimentali Giampaolo, diretti da Umberto Carteni. I loro personaggi si sono sposati a 18 anni a Las Vegas per gioco e non si sono più rivisti. Dopo vent'anni lei lo cerca perché ha bisogno di divorziare per sposare un altro uomo. Questo nuovo viaggio a Las Vegas nasconderà molte sorprese, però. "Credo che la cosa più difficile in una commedia romantica sia proprio fondere la comicità con il romanticismo, trovare un equilibrio e dargli anche una bellezza estetica, cosa che Umberto ha portato a casa benissimo. ...

TV2000it : Cinema, Andrea Delogu protagonista del film 'Divorzio a Las Vegas' @fabio_falzone - EnfantProdige : RT @gniola: @EnfantProdige No no è proprio Divorzio a Las Vegas, ma complimenti per l’audace tentativo - gniola : @EnfantProdige No no è proprio Divorzio a Las Vegas, ma complimenti per l’audace tentativo - UnioneSarda : #Sardegna - Esordio in commedia per #AndreaDelogu: protagonista con Morelli in 'Divorzio a Las Vegas' - gniola : Chiudo questa storia che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Oggi ho visto un film e capito che era questo che stava… -

