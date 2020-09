De Luca: “Questa è la penultima ordinanza e poi chiudo tutto” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Questa é la penultima ordinanza che ho emesso. La penultima decisione prima di chiudere tutto nuovamente. Possiamo fare due scelte andare verso il lockdown, quindi chiudere tutto, ma questo avrebbe ricadute economiche pesanti per tutta la popolazione della Campania, oppure decidere di convivere con il Covid, ma questo richiede il rispetto rigoroso delle regole che vengono imposte dall’organizzazione sanitaria e dalle autorità”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca nel corso della registrazione di Porta a Porta, la trasmissione condotta da Bruno Vespa, andata in onda ieri sera su Rai Uno. Nel corso della trasmissione De Luca ha affrontato diversi temi ed ha parlato anche dei controlli e del lavoro delle forze dell’ordine, scomparso, a suo dire ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Questa é lache ho emesso. Ladecisione prima di chiudere tutto nuovamente. Possiamo fare due scelte andare verso il lockdown, quindi chiudere tutto, ma questo avrebbe ricadute economiche pesanti per tutta la popolazione della Campania, oppure decidere di convivere con il Covid, ma questo richiede il rispetto rigoroso delle regole che vengono imposte dall’organizzazione sanitaria e dalle autorità”. Così il governatore della Campania, Vincenzo Denel corso della registrazione di Porta a Porta, la trasmissione condotta da Bruno Vespa, andata in onda ieri sera su Rai Uno. Nel corso della trasmissione Deha affrontato diversi temi ed ha parlato anche dei controlli e del lavoro delle forze dell’ordine, scomparso, a suo dire ...

matteosalvinimi : Oggi sono a Venezia con Luca Zaia e tutti i nuovi consiglieri regionali leghisti eletti in Veneto: 34 su 51, un ris… - gennaromigliore : Italia Viva in Campania è terzo partito al 7,3% davanti a Lega, Fdi e FI. Il dato che emerge da questa tornata elet… - huddlemag : In questa puntata di Rookie Watch andiamo ad analizzare la prestazione di due WR, Aiyuk dei 49ers e Jefferson dei V… - MaurizioFugatti : ?? TANTISSIMA GENTE questa mattina per Luca Zaia presente a #Rovereto per sostenere il candidato sindaco Andrea… - Luca_Mussati : RT @guado77: questa chart la isoliamo la dovete osservare bene questo è il VERO valore del famoso 'Piano Marshall' UE 2021- 2027 in mld 202… -