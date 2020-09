Cyberpunk 2077: non bastano i rinvii, è iniziato anche il Crunch (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nonostante le promesse fatte a maggio dello scorso anno, CD Projekt Red sembra aver dovuto cambiare prospettiva per il lancio di Cyberpunk 2077, richiedendo agli sviluppatori orari di lavoro definibili da “Crunch” CD Projekt Red si è voluta porre, nel corso dell’ultimo anno di scandali, sul lato dei “buoni”. Un’azienda giusta, corretta nei confronti sia degli acquirenti sia dei dipendenti, con una visione del mondo quantomeno condivisibile dai più. A maggio 2019 avevano fatto una promessa ai dipendenti: niente Crunch. Nonostante lo sviluppo di un titolo come Cyberpunk 2077 assorba tantissimo tempo ed energie, l’azienda non avrebbe mai imposto straordinari ai dipendenti, specialmente se non pagati. Ora, un’inchiesta di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nonostante le promesse fatte a maggio dello scorso anno, CD Projekt Red sembra aver dovuto cambiare prospettiva per il lancio di, richiedendo agli sviluppatori orari di lavoro definibili da “” CD Projekt Red si è voluta porre, nel corso dell’ultimo anno di scandali, sul lato dei “buoni”. Un’azienda giusta, corretta nei confronti sia degli acquirenti sia dei dipendenti, con una visione del mondo quantomeno condivisibile dai più. A maggio 2019 avevano fatto una promessa ai dipendenti: niente. Nonostante lo sviluppo di un titolo comeassorba tantissimo tempo ed energie, l’azienda non avrebbe mai imposto straordinari ai dipendenti, specialmente se non pagati. Ora, un’inchiesta di ...

