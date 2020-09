Covid, perché il vaccino va distribuito in base al numero di abitanti e non agli accordi con le case farmaceutiche (Di mercoledì 30 settembre 2020) Se il vaccino Covid verrà distribuito ai migliori offerenti – ovvero i 50 paesi più ricchi al mondo in grado di assicurarsi accordi vantaggiosi con le case farmaceutiche – ci sarà una metà del mondo, i paesi poveri, in cui solo il 14% della popolazione massimo potrà immunizzarsi e questo non basterà per bloccare il virus nel mondo. Le conseguenze, seppur non nell’immediato, si riverseranno anche su quei paesi ricchi che penseranno di essere ormai al sicuro. In questo senso sono esemplificativi i casi di Nuova Zelanda e Australia. LEGGI ANCHE >>> La biologa Gallavotti sul Covid: “Bisogna stare attenti, si può passare da mille contagi a 100mila” Cosa succede se il ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Se ilverràai migliori offerenti – ovvero i 50 paesi più ricchi al mondo in grado di assicurarsivantaggiosi con le– ci sarà una metà del mondo, i paesi poveri, in cui solo il 14% della popolazione massimo potrà immunizzarsi e questo non basterà per bloccare il virus nel mondo. Le conseguenze, seppur non nell’immediato, si riverseranno anche su quei paesi ricchi che penseranno di essere ormai al sicuro. In questo senso sono esemplificativi i casi di Nuova Zelanda e Australia. LEGGI ANCHE >>> La biologa Gallavotti sul: “Bisogna stare attenti, si può passare da mille contagi a 100mila” Cosa succede se il ...

CottarelliCPI : Oggi la Cremonese, la squadra della mia città (tra le più colpite dal Covid), ha annunciato che tornerà a giocare a… - NicolaPorro : ???? #anziani in lungodegenza che non migliorano più, perché le norme #antivirus li privano del conforto dei loro car… - fanpage : Si ammala di #COVID19 ma viene licenziato perché avrebbe terminato i giorni di malattia. Francesco era a 17 mesi da… - PatriziaBarsot2 : RT @lucaccini_carla: Mia figlia ha preso il Covid a scuola e dovrò stare in quarantena mentre mia madre sta morendo senza che possa stringe… - FolladorStefano : RT @Vittoriog82: In Francia il #PSG nn piange e scende in campo senza 7 titolari positivi al Covid. Perdendo. Grande dignità. In Italia il… -