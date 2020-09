Coronavirus, i nuovi test confermano la positività dei 14 tesserati del Genoa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Altro giro di tamponi in casa Genoa.I test effettuati nella giornata di ieri dalla Asl 3 ai quattordici tesserati rossoblù risultati positivi al Coronavirus nel day after la sfida contro il Napoli, andata in scena nel fine settimana, hanno confermato la positività. Lo fa sapere la società ligure.Questa mattina gli altri componenti del gruppo squadra e dello staff sono arrivati in macchina al campo di allenamento e, dopo aver anno eseguito il tampone dall'auto, sono tornati a casa. I dipendenti e i dirigenti che si erano sottoposti ieri ai test, invece, sono risultati tutti negativi. Il Genoa, dunque, attende la decisione della Lega sulla gara contro il Torino, in programma sabato. Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 settembre 2020) Altro giro di tamponi in casa.Ieffettuati nella giornata di ieri dalla Asl 3 ai quattordicirossoblù risultati positivi alnel day after la sfida contro il Napoli, andata in scena nel fine settimana, hanno confermato la positività. Lo fa sapere la società ligure.Questa mattina gli altri componenti del gruppo squadra e dello staff sono arrivati in macchina al campo di allenamento e, dopo aver anno eseguito il tampone dall'auto, sono tornati a casa. I dipendenti e i dirigenti che si erano sottoposti ieri ai, invece, sono risultati tutti negativi. Il, dunque, attende la decisione della Lega sulla gara contro il Torino, in programma sabato.

