Concorso Infermieri Biella, 38 posti: ulteriore rinvio del diario prove al gennaio 2021 (Di mercoledì 30 settembre 2020) In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 759 del 18 Luglio 2019 è indetto un Concorso pubblico, con verifica di titoli ed esami, per la copertura di 38 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, categoria D, all’Azienda Sanitaria Locale BI di Biella. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 76 del 24 Settembre 2019, quindi le candidature dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo entro il 24 Ottobre 2019 per essere considerate a fini di partecipazione. A seguito dell’emergenza Coronavirus il diario delle prove è stato rinviato al 29 gennaio 2021. In questo articolo riportiamo le principali informazioni in sintesi. Concorsi in svolgimento per ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 30 settembre 2020) In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 759 del 18 Luglio 2019 è indetto unpubblico, con verifica di titoli ed esami, per la copertura di 38di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, categoria D, all’Azienda Sanitaria Locale BI di. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 76 del 24 Settembre 2019, quindi le candidature dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo entro il 24 Ottobre 2019 per essere considerate a fini di partecipazione. A seguito dell’emergenza Coronavirus ildelleè stato rinviato al 29. In questo articolo riportiamo le principali informazioni in sintesi. Concorsi in svolgimento per ...

infermieritali2 : Concorso 3 Infermieri IPAB Configliachi - fordeborah5 : RT @cliclavoro: Asl Avellino, #concorso per 54 Infermieri - cliclavoro : Asl Avellino, #concorso per 54 Infermieri - fdf1977 : Si può organizzare un #concorsonescuola in piena fase di crescita #covid? Si può annunciare che non ci sarà possib… - PiccariRaffaele : RT @PiccariRaffaele: Tutti a Montecitorio! 15 Ottobre Manifestazione NurSind ! Solo per infermieri! #noivonvoi #nursindroma #nursindsanc… -