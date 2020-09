Collisione tra un peschereccio tunisino e una motovedetta italiana: la Guardia di finanza apre il fuoco – Il video (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Guardia di finanza ha aperto il fuoco per bloccare il peschereccio “Mohamed Ahmed”, battente bandiera della Tunisia, che non si è fermato all’alt e che, tentando di scappare, si è scontrato con una nave da guerra. In base a una prima ricostruzione dei fatti, il peschereccio aveva calato le sue reti in acque territoriali italiane, a poche miglia da Lampedusa. Una volta scattati i controlli ha cercato di fuggire e nel corso dell’inseguimento, durato diverse ore, i militari italiani hanno esploso numerosi colpi in aria a scopo intimidatorio. Il tuo browser non supporta il tag iframe Al termine dell’inseguimento, proseguito in acque internazionali e filmato dal Comando operativo aeronavale e dall’agenzia europea Frontex, il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ladiha aperto ilper bloccare il“Mohamed Ahmed”, battente bandiera della Tunisia, che non si è fermato all’alt e che, tentando di scappare, si è scontrato con una nave da guerra. In base a una prima ricostruzione dei fatti, ilaveva calato le sue reti in acque territoriali italiane, a poche miglia da Lampedusa. Una volta scattati i controlli ha cercato di fuggire e nel corso dell’inseguimento, durato diverse ore, i militari italiani hanno esploso numerosi colpi in aria a scopo intimidatorio. Il tuo browser non supporta il tag iframe Al termine dell’inseguimento, proseguito in acque internazionali e filmato dal Comando operativo aeronavale e dall’agenzia europea Frontex, il ...

