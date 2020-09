Call Of Duty Black Ops Cold War: nuovi dettagli sulla modalità Zombie (Di mercoledì 30 settembre 2020) Call of Duty: Black Ops Cold War vede il ritorno della tanto acclamata modalità Zombie ed Activision ha da poco fornito ai fan alcuni dettagli sulla cosa.La modalità Zombie di Cold War avrà una modalità storia, si tratta per certi versi di un reboot che andrà però a pescare a piene mani dai precedenti capitoli della serie, in pratica il veterano Grigori Weaver (e la sua squadra CIA Requiem) si ritroverà ad esplorare un vecchio bunkern della Seconda Guerra Mondiale che svelerà la mappa Nacht der Untoten (presente in COD WW2).Activision ha poi svelato che la modalità Zombie supporterà il cross-play (cross-gen) ed i giocatori avranno a disposizione un ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 settembre 2020)ofOpsWar vede il ritorno della tanto acclamata modalitàed Activision ha da poco fornito ai fan alcunicosa.La modalitàdiWar avrà una modalità storia, si tratta per certi versi di un reboot che andrà però a pescare a piene mani dai precedenti capitoli della serie, in pratica il veterano Grigori Weaver (e la sua squadra CIA Requiem) si ritroverà ad esplorare un vecchio bunkern della Seconda Guerra Mondiale che svelerà la mappa Nacht der Untoten (presente in COD WW2).Activision ha poi svelato che la modalitàsupporterà il cross-play (cross-gen) ed i giocatori avranno a disposizione un ...

