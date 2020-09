Calciomercato Juventus | nuova occasione a Barcellona | è derby con l’Inter

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La sessione diestiva è pronta a chiudersi il prossimo 5 ottobre, ma alcune possibilità potrebbero configurarsi anche in questi giorni. La dirigenza della, tramite i suoi osservatori ed intermediari, rimane allerta per cogliere ogniopportunità. Ma come i bianconeri anche l’Inter è vigile, e come spesso accade potrebbe esserci un duello anche in sede di mercato per alcuni obiettivi. Entrambi i club starebbero cercando una figura da inserire nel ruolo di esterno sinistro, e questapotrebbe arrivare da. I blaugrana stanno rinnovando pesantemente la loro rosa, ed alcuni giocatori, anche tra i più giovani, potrebbero non rientrare più nei piani e cercare nuovi lidi. LEGGI ANCHE: ...