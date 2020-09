Boateng: “Monza la sfida più difficile, a Galliani e Berlusconi non si dice di no” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Kevin-Prince Boateng, nuovo attaccante del Monza, è stato presentato oggi in conferenza stampa. Questa è la sfida più difficile della mia carriera. Quando mi hanno chiamato Galliani e Berlusconi ho detto subito di sì, perché quando ti chiamano loro non si può dire di no. Potevo starmene tranquillo a Firenze, ma sono abituato alle pressioni e voglio aiutare la squadra a raggiungere la promozione. Posso giocare anche terzino, magari non benissimo. Io vorrei stare sulla trequarti, dove sono libero di esprimermi. Non sono ancora al 100% ma voglio sempre giocare. A fine settimana vedremo come starò e deciderà mister Brocchi se schierarmi o meno. L'articolo Boateng: “Monza la sfida più ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) Kevin-Prince, nuovo attaccante del Monza, è stato presentato oggi in conferenza stampa. Questa è lapiùdella mia carriera. Quando mi hanno chiamatoho detto subito di sì, perché quando ti chiamano loro non si può dire di no. Potevo starmene tranquillo a Firenze, ma sono abituato alle pressioni e voglio aiutare la squadra a raggiungere la promozione. Posso giocare anche terzino, magari non benissimo. Io vorrei stare sulla trequarti, dove sono libero di esprimermi. Non sono ancora al 100% ma voglio sempre giocare. A fine settimana vedremo come starò e deciderà mister Brocchi se schierarmi o meno. L'articolo: “Monza lapiù ...

DiMarzio : #Monza-#Boateng, affare chiuso nella notte. Giocatore in arrivo fra oggi e domani - MarcoBovicelli : #Galliani: “Dieci anni dopo riprendo #Boateng. Di notte gli mandavo canzoni d’amore per convincerlo a scegliere il… - napolista : Boateng: 'Monza la sfida più difficile, a Galliani e Berlusconi non si dice di no' Il giocatore è stato presentato… - sportface2016 : #calcio #SerieB #Monza, le parole dell'ad Adriano #Galliani e del neo acquisto Kevin Prince #Boateng - tuttomonza : Video in grande stile per la presentazione di #Boateng al #Monza! -

Ultime Notizie dalla rete : Boateng “Monza