Bayern inarrestabile | Dortmund battuto 3-2 in Supercoppa di Germania

(Di mercoledì 30 settembre 2020) E sono cinque. IlMonaco conquista ladial termine di un match comcontro il Borussia, terminato per 3-2. Decide una prodezza di Kimmich.LA GARALa rivalità più intensa degli ultimi anni insi arricchisce di un nuovo capitolo. L'avvio è favorevole alche si fa subito vedere dalle parti di Hitz. Il portiere è chiamato alla prima parata dopo 6 minuti sul colpo di testa di Kimmich ed è bravo a bloccare la sfera. Nulla può l'estremo difensore al 18': ilsi distende in contropiede grazie a Davies, la palla arriva a Lewandowski che serve Tolisso. Il centrocampista va al tiro trovando l'opposizione del portiere, ma facendosi trovare pronto per ribadire ...

Bavaresi stesi per 4-1 in trasferta, i gialloneri capitolano 2-0 con l'Augsburg. Pari tra Bayer Leverkusen e Lipsia ...BUNDES, BAYERN INARRESTABILE - Riparte anche la Bundesliga. In Germania il Bayern Monaco ha ripreso esattamente da dove aveva lasciato: 8-0 allo Schalke e gerarchie ribadite fin dalla prima giornata.