"A letto era così?". Imbarazzo totale al GF Vip. La domanda di Elisabetta Gregoraci manda in tilt la casa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Massimiliano Morra non è un personaggio particolarmente amato nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo lo scoppio dell'AresGate e le ultime rivelazioni di Gabriel Garko, ci sono molti interrogativi sull'attore ed ex fidanzato di Adua Del Vesco, anche lei rinchiusa nella casa di Cinecittà. Lui e Adua Del Vesco hanno fatto scoppiare il fenomeno dell'Ares Gate, raccontando nella casa più spiata d'Italia di essere stati vittima di qualcosa di molto oscuro insieme a tanti loro colleghi. Tra relazioni create ad arte – come quella tra Gabriel Garko e Adua – istigazioni al suicidio e tanto altro, i due gieffini sono diventati protagonisti di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Per la quarta volta in nomination, Massimiliano è stato etichettato dagli altri ...

