Xbox Series X/S dispongono di una funzione HDR automatica che può essere abilitata su tutti i giochi (Di martedì 29 settembre 2020) Le notizie su Xbox Series X continuano: dal suo avvio rapido alla funzionalità Quick Resume, pian piano stiamo scoprendo la console next-gen di Microsoft. L'ultima funzionalità riportata in queste ore ha a che fare con le due console Xbox e le TV con monitor HDR.Come spiegato da Digital Foundry, esiste una funzionalità Auto HDR, di cui anche Microsoft ha parlato in precedenza. In sostanza, è un algoritmo AI che converte il materiale SDR in HDR. Se abilitato, lo farà per qualsiasi titolo non supportato da HDR eseguito dal sistema. Digital Foundry, afferma tuttavia che questa opzione potrebbe far sembrare alcune immagini sbiadite o con effetti strani e indesiderati.Fortunatamente è possibile disabilitare questa funzione e a quanto pare, anche se dovesse rimanere ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 settembre 2020) Le notizie suX continuano: dal suo avvio rapido alla funzionalità Quick Resume, pian piano stiamo scoprendo la console next-gen di Microsoft. L'ultima funzionalità riportata in queste ore ha a che fare con le due consolee le TV con monitor HDR.Come spiegato da Digital Foundry, esiste una funzionalità Auto HDR, di cui anche Microsoft ha parlato in precedenza. In sostanza, è un algoritmo AI che converte il materiale SDR in HDR. Se abilitato, lo farà per qualsiasi titolo non supportato da HDR eseguito dal sistema. Digital Foundry, afferma tuttavia che questa opzione potrebbe far sembrare alcune immagini sbiadite o con effetti strani e indesiderati.Fortunatamente è possibile disabilitare questae a quanto pare, anche se dovesse rimanere ...

XboxItalia : Pronto per lasciare un segno nella storia videoludica? Registrati con il tuo Gamertag e partecipa a #XboxHallofFame… - XboxItalia : Velocità, Prestazioni e Retrocompatibilità in due versioni. Pre-ordina la tua Xbox Series X e Xbox Series S ora:… - WindowsBlogIta : Diventa primo in classifica e vinci una Xbox Series X - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #EAPlay arriva in concomitanza con il lancio di #XboxSeriesX. - Eurogamer_it : #EAPlay arriva in concomitanza con il lancio di #XboxSeriesX. -