Vanessa Incontrada nuda per Vanity Fair: "Il mio corpo è un messaggio: non mi faccio più giudicare" (video) (Di martedì 29 settembre 2020) nuda in copertina per dire che "nessuno mi può giudicare". Vanessa Incontrada porta a un nuovo livello la sua battaglia contro il "body shaming", gli attacchi sferrati a una persona per il suo aspetto fisico. E, dopo aver personalmente combattuto per anni gli haters che non le perdonavano qualche chilo in più messo dopo la gravidanza, ora passa a farsi voce di una vera e propria campagna di sensibilizzazione, insieme alla rivista che su cui oggi si mostra felice e sicura così com'è: Vanity Fair. "Il momento più bello degli ultimi anni" "Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni", ha raccontato Vanessa Incontrada in un'intervista a cura del ...

