Uomini e Donne, puntata di oggi 29-9-2020: Jessica fa un gesto importantissimo per Davide (Di martedì 29 settembre 2020) La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 29 settembre 2020, è quella che precede la scelta fulminea della tronista Jessica Antonini, che anche in questa puntata mostrerà di avere letteralmente perso la testa per Davide Lo Russo, che a sua volta le preparerà una sorpresa speciale. Si passerà quindi al trono di Davide, che pare essere a una svolta da quando è arrivata una nuova bellissima corteggiatrice. Jessica Antonini sceglie ancora Davide Lo Russo Dopo che nella scorsa puntata si è parlato di Sophie, la puntata odierna partirà invece col trono di Jessica Antonini, che continua ad ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 29 settembre 2020) Ladiin onda, martedì 29 settembre, è quella che precede la scelta fulminea della tronistaAntonini, che anche in questamostrerà di avere letteralmente perso la testa perLo Russo, che a sua volta le preparerà una sorpresa speciale. Si passerà quindi al trono di, che pare essere a una svolta da quando è arrivata una nuova bellissima corteggiatrice.Antonini sceglie ancoraLo Russo Dopo che nella scorsasi è parlato di Sophie, laodierna partirà invece col trono diAntonini, che continua ad ...

amendolaenzo : 77 anni fa Napoli si ribellò contro l'occupazione nazista, tra le prime città d'Europa. Agli eroi di quelle quattro… - poliziadistato : #27settembre #CapodellaPolizia Gabrielli ha espresso, a nome donne e uomini #PoliziadiStato, cordoglio e vicinanza… - guerini_lorenzo : Atterrato in #Kuwait per salutare a nome di tutti gli italiani i nostri militari alla base aerea Al Salem. Fondamen… - la_nagli : RT @mediohermana: Denis Dosio: “basta con sti uomini e uomini, donne e donne, fateci votare tutti” DENIS URLALO PER FAVORE. #GFVip - snakeboyz57 : RT @chiaraab22: Ma zelletta che dice che voglio chiedere ad Adua di cosa ha visto in Massimiliano riferito alla storia che hanno avuto. Ma… -