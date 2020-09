Torre Annunziata | due colpi in tre giorni | fermato rapinatore 34enne

(Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina gli agenti del Commissariato didel Greco, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale oplontino su richiesta della Procura di, ha arrestato Antonio Monaco Morione, 34 anni, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata. Secondo quanto accertato dalle indagini condotte dagli inquirenti, l’uomo ha effettuato una rapina lo scorso 12 agosto presso un distributore di Gpl situato in via Prota, nella strada al confine tradel Greco e. Nell’occasione, ilha sottratto 500 euro a Ciro Gargiulo, dipendente in servizio nella struttura. Come accertato dalle immagini di videosorveglianza private e pubbliche, il ...

