Spese pazze in Liguria, condannati i consiglieri regionali (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo l'ex sottosegretario Rixi, sono stati condannati anche i consiglieri regionali per le 'Spese pazze' in Liguria. ROMA – Nuova sentenza per quanto riguarda le Spese pazze in Liguria. Questa volta ad essere condannati sono stati i 19 ex consiglieri regionali, accusati di peculato. La vicenda Rixi Archiviato il caso Siri, sul banco dell'ex esecutivo giallo-verde c'è stata per diverso tempo la questione Rixi. Il viceministro leghista è indagato e condannato per le Spese pazze in Liguria. Il M5s ha sempre le dimissioni, ma il Carroccio non ha mai fatto un passo indietro.

