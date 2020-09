Roma, chiude la metro a Castro Pretorio e Policlinico per due mesi: ecco quando (Di martedì 29 settembre 2020) Le fermate metro di Castro Pretorio e Policlinico verranno chiuse per lavori di manutenzione alle scale mobili . Ma non saranno le uniche stazioni coinvolte, fanno sapere da Atac: ' I lavori ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020) Le fermatediverranno chiuse per lavori di manutenzione alle scale mobili . Ma non saranno le uniche stazioni coinvolte, fanno sapere da Atac: ' I lavori ...

AlfredoPedulla : #Ranocchia ora può dire si al #Genoa. #Smalling: occhio all’#Inter, come già segnalato, se la #Roma non chiude... A… - giogatti78 : assoluto 'Pirlo gli chiede se sta parlando del mercato della Juve o della Roma, Paratici non sa, non risponde, Pir… - LMantovani28 : RT @cippiriddu: Ore 11:00 - Andrea Pirlo è in conference call con Paratici che lo aggiorna sulle ultime trattative di mercato. Pirlo gli ch… - romatoday : roma #Portuense, la sala scommesse è senza autorizzazioni: il Questore la chiude - Dottor_Chi : RT @cippiriddu: Ore 11:00 - Andrea Pirlo è in conference call con Paratici che lo aggiorna sulle ultime trattative di mercato. Pirlo gli ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma chiude Roma, chiude la metro a Castro Pretorio e Policlinico per due mesi: ecco quando Corriere dello Sport Autostrada A1: chiusa una notte stazione di Barberino Mugello

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiusa ...

Prandelli a Il Mattino: "Juve un cantiere, ancora ingiudicabile. Diamo tempo a Pirlo, sulla sfida col Napoli..."

Intervistato da Il Mattino, Cesare Prandelli ha parlato del campionato dopo aver visto le prime gare: "È ancora presto per capire come andrà a finire perché molte ...

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiusa ...Intervistato da Il Mattino, Cesare Prandelli ha parlato del campionato dopo aver visto le prime gare: "È ancora presto per capire come andrà a finire perché molte ...