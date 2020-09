Risotto con radicchio e gorgonzola

(Di martedì 29 settembre 2020) Il è un’ottima alternativa per un pranzo o una cena veloce in queste giornate calde. La ricetta è facile e molto veloce da preparare. Vediamo insieme il procedimento. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 360 gr. di riso carnaroli250 gr. di(peso netto dopo averlo pulito e tagliato)20 gr. di burro60-70 gr. di2-3 cucchiai di olio extravergine d’oliva1/2 bicchiere di vino bianco (secco)1/2 cipolla1 dado vegetale (se non fate il brodo)Parmigiano Reggiano grattugiatoPer il brodo:1 lt. di acqua1 cipolla grande1 patata2 carote1 costa di sedano1 pizzico di saleIniziamo la preparazione delpulendo ile lavandolo sotto l’acqua corrente fredda. Se volete togliere un ...

hippirose : RT @OriettasRecipes: I primi freddi, l'autunno, voglia di cose che scaldano il cuore ? ?.. Che ne dite di questo risotto cremoso con zucca… - fakeidor : Risotto con mayonesa? - inordinesparso : Le cose che salvo di questo improvviso freddo di inizio autunno sono: il risotto con la zucca, il ritorno della minestrina, le vellutate - canadianTML : RT @PoliMichela2: Buona serata a tutti, risotto con spinaci, salsiccia e gorgonzola, per la ricetta su - Alexia30559 : RT @SaraSer62735405: Iniziamo il lunedì..con un bel piatto...di Risotto con zucca e salciccia Mmmmmmm??che buono...è tutto da gustare. Buon… -

Ultime Notizie dalla rete : Risotto con

Panorama

I grillini compatti a sostegno della titolare della scuola: “Questa è una questione politica, non possiamo arretrare”. Il sottosegretario Fraccaro: “La richiesta di rinvio che unisce Pd, opposizioni e ...La prima scampagnata è di sette anni e mezzo fa: i ragazzi di Beppe Grillo, appena entrati in Parlamento, salirono in comitiva sul pullman e raggiunsero l’Elevato in un agriturismo nella campagna fra ...