Reddito di cittadinanza, così non funziona: per il governo serve la stretta sul sussidio (Di martedì 29 settembre 2020) Le politiche assistenzialiste senza una dura struttura sono destinate a essere fallimentari. E il Reddito di cittadinanza, per ora, lo è stato. Su un milione di richiedenti, solamente duecentomila persone hanno trovato un impiego. Tante, invece, sono state trovate a usufruire del sussidio e, contemporaneamente, a lavorare in nero. Per questo c'è necessità di una stretta, di un cambio di rotta che permetta di far funzionare la piattaforma navigator e di evitare lo sperpero di denaro statale. >>Leggi anche: La nuova ordinanza anti-Covid in Sicilia: mascherina all'aperto e divieto di assembramenti Reddito di cittadinanza, perché non funziona Doveva essere una politica attiva, invece il ...

