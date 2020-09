Prof, concorso il 22 ottobre ma tra Pd e 5MS è scontro (Di martedì 29 settembre 2020) Lorena Loiacono Senza pace il concorso straordinario per la scuola, riservato ai docenti di scuola media e delle superiori con almeno 36 mesi di supplenza alle spalle: le prove inizieranno il 22 ... Leggi su leggo (Di martedì 29 settembre 2020) Lorena Loiacono Senza pace ilstraordinario per la scuola, riservato ai docenti di scuola media e delle superiori con almeno 36 mesi di supplenza alle spalle: le prove inizieranno il 22 ...

editta_fazzi : RT @sole24ore: #Scuola, il #22ottobre via al primo concorso per 32mila posti riservata ai #prof #precari con tre anni di servizio ??https:/… - Dome689 : Concorso prof precari dal 22 ottobre, Azzolina respinge richieste di rinvio (pure del Pd): “Si farà, presto le date… - bizcommunityit : Concorso prof precari dal 22 ottobre, Azzolina respinge richieste di rinvio (pure del Pd): “Si farà,… - paolorm2012 : Concorso prof precari dal 22 ottobre, Azzolina respinge richieste di rinvio (pure del Pd): 'Si farà, presto le date… - baro69 : @Axen0s ma quindi da ora ad aprile non sarebbero arretrati? e sarebbe pure prof. questo qua? anche lui è stato esam… -