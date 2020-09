Pierpaolo Petrelli allontana Elisabetta Gregoraci: la reazione di lei (Di martedì 29 settembre 2020) Pierpaolo Petrelli ha allontanato Elisabetta Gregoraci dopo la diretta del Grande Fratello Vip. La reazione di lei non è tardata ad arrivare. Che Pierpaolo Petrelli abbia più di un semplice interesse per Elisabetta Gregoraci è ormai un dato di fatto. Quello che non è altrettanto chiaro è se anche l’ex di Flavio Briatore sia interessata … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 29 settembre 2020)hatodopo la diretta del Grande Fratello Vip. Ladi lei non è tardata ad arrivare. Cheabbia più di un semplice interesse perè ormai un dato di fatto. Quello che non è altrettanto chiaro è se anche l’ex di Flavio Briatore sia interessata … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: E Pierpaolo Pretelli o Petrelli muto #GfVip - itsgiuliass : scusate quindi mi state dicendo che io ho sempre chiamato pierpaolo PETRELLI quando in realtà è PRETELLI ??? #GFVIP - IncontriClub : Grande Fratello Vip 2020, Pierpaolo Petrelli: 'Elisabetta Gregoraci? Non mi va di andare oltre, per adesso'… - infoitcultura : Pierpaolo Petrelli a Elisabetta Gregoraci: 'Vorrei baciarti' - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci frena Pierpaolo Petrelli: “Non sta succedendo nulla” -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Petrelli Figlio Pierpaolo Petrelli vive con la mamma: dove si sono... CheNews.it Grande Fratello Vip 5, 7 nomination! E LA GREGORACI SU BRIATORE-CAMPBELL...

Alla fine però è arrivato un chiarimento tra le due ed è tornato il sereno. Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Petrelli: “Per Elisabetta Gregoraci provo emozioni mai sentite”. GF VIP 5 NEWS Pierpaolo ...

Al "Grande Fratello Vip" Pierpaolo allo scoperto: "Sto provando qualcosa"

Nell'ultima puntata del "Grande Fratello Vip" si è parlato anche della complicità sempre più stretta tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci. Dopo la diretta il ragazzo è uscita allo scoperto e ...

Alla fine però è arrivato un chiarimento tra le due ed è tornato il sereno. Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Petrelli: “Per Elisabetta Gregoraci provo emozioni mai sentite”. GF VIP 5 NEWS Pierpaolo ...Nell'ultima puntata del "Grande Fratello Vip" si è parlato anche della complicità sempre più stretta tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci. Dopo la diretta il ragazzo è uscita allo scoperto e ...