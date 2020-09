Parma, problemi muscolari per Cornelius e Inglese (Di martedì 29 settembre 2020) Parma - Dopo la batosta nel derby con il Bologna per il Parma , come se non bastasse, arrivano anche brutte notizie dall' infermeria . Roberto Inglese e Andreas Cornelius , assenti al Dall'Ara, sono ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020)- Dopo la batosta nel derby con il Bologna per il, come se non bastasse, arrivano anche brutte notizie dall' infermeria . Robertoe Andreas, assenti al Dall'Ara, sono ...

sportli26181512 : #Parma, problemi muscolari per Cornelius e Inglese: Per il danese distrazione all'adduttore, per l'ex Napoli al sol… - vivere_sardegna : Il Bologna liquida 4-1 un Parma incerottato e con tanti problemi - Marco77018284 : @marcobremb Il parma aveva creato problemi al napoli invece - TuttoFanta : ??#PARMA: Verso Bologna-Parma, anche #Cornelius e #Grassi alle prese con problemi fisici. ?? - DonatoEuropa : @bennygiardina So che tra nord toscana, Liguria in toto ed a quanto pare anche Parma ci sono diversi problemi. Noi… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma problemi Balestrazzi: “Il Parma ha più problemi del Bologna” Tuttobolognaweb Banco di Sardegna Nuoro in serie A1

Il campo è sovrano ed implacabile. Talvolta difficile accettarne i risultati anche nelle persone più appassionate allo sport, ha premiato il Banco di Sardegna Nuoro Softball, che dopo due anni torna i ...

IL GEDE: «Liverani ha le sue idee e la società deve assecondarlo»

La pensante sconfitta del Parma nel derby di Bologna e il resto della seconda giornata di serie A sotto la lente di ingrandimento di mister Pietro Gedeone Carmignani. Ecco una nuova puntata della stor ...

Il campo è sovrano ed implacabile. Talvolta difficile accettarne i risultati anche nelle persone più appassionate allo sport, ha premiato il Banco di Sardegna Nuoro Softball, che dopo due anni torna i ...La pensante sconfitta del Parma nel derby di Bologna e il resto della seconda giornata di serie A sotto la lente di ingrandimento di mister Pietro Gedeone Carmignani. Ecco una nuova puntata della stor ...