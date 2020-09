Nessuna pensione con contributi versati: ridatemi i miei soldi (Di martedì 29 settembre 2020) Inviato da Ivano S.- Non trovo giusto che la previdenza italiana si prenda i nostri contributi senza poi dare in cambio una pensione. Mia moglie ha lavorato per 17 anni, poi tra maternità, crescere i figli, acciacchi dovuti all’età che avanza ha deciso di non proseguire nel lavoro dedicandosi al lavoro di cura familiare. Ha compiuto i 67 anni e l’INPS non le ha erogato la pensione perchè non ha raggiunto il minimo di contributi necessari per la pensione di vecchiaia, 20 anni. Ma i 17 anni di contributi che ha versato hanno prodotto qualcosa? Non le spetta la pensione di vecchiaia, sono d’accordo, ma almeno datele quel poco che le spetta con i contributi che ha pagato. Ed invece no. Con 17 anni di ... Leggi su pensioniefisco (Di martedì 29 settembre 2020) Inviato da Ivano S.- Non trovo giusto che la previdenza italiana si prenda i nostrisenza poi dare in cambio una. Mia moglie ha lavorato per 17 anni, poi tra maternità, crescere i figli, acciacchi dovuti all’età che avanza ha deciso di non proseguire nel lavoro dedicandosi al lavoro di cura familiare. Ha compiuto i 67 anni e l’INPS non le ha erogato laperchè non ha raggiunto il minimo dinecessari per ladi vecchiaia, 20 anni. Ma i 17 anni diche ha versato hanno prodotto qualcosa? Non le spetta ladi vecchiaia, sono d’accordo, ma almeno datele quel poco che le spetta con iche ha pagato. Ed invece no. Con 17 anni di ...

marco07808096 : @StaseraItalia Se anche si vogliono allungare i tempi per andare in pensione senza una riforma fiscale che dia uno… - GRETA1SGARBO : RT @AdoptEu: Nessuna speranza per lui. Buttato in pensione a marcire a 5 anni, ormai ne ha 7. Probabilmente morirà lì. Comprano, si gratifi… - Framiriam1 : @eadaimon Anni 60: nessuna baby pensione. Peccato non essermi accorta... - Arman25037054 : @Raffael31870221 La vergogna in persona, lui stipendio e pensione milionari è un disoccupato con un sussidio da fam… - clagadil : @matteorenzi Ma perché non aboliamo le pensioni pubbliche! Nessuna trattenuta ne versamento dallo stipendio e se un… -