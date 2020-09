Lazio – Atalanta – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Leggi su giornal

(Di martedì 29 settembre 2020)è uno dei recuperi della 1° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2020/21. La partita si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, mercoledì 30 settembre 2020 alle ore 20.45. La partita si giocherà di fronte a un pubblico di circa 1000 spettatori per le norme anticontagio da coronavirus.(3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. All. G. Gasperini– ...