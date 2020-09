"La noia è anche creatività. Ma i social l'hanno uccisa" - (Di martedì 29 settembre 2020) Massimo M. Veronese Il direttore artistico di Radio Deejay immagina in un libro il suo ultimo giorno in trasmissione. "Però non smetto, ho ancora molto da dire" La sua storia comincia dalla fine. Almeno quella che Linus cioè Pasquale Di Molfetta «da qui Lino, poi Linuccio, poi Linus» racconta nella sua «biografia radiofonica» Fino a quando, edita da Mondadori. Una fine, il suo ultimo giorno alla radio, il sipario di una carriera che è vita e passione prima che lavoro, che però, per fortuna, non c'è o forse si, ma non adesso. Lui che è la radio e non solo Radio Deejay, a dire basta ci ha pensato sul serio. «Sono in quella fase della vita in cui io mi vivo come se avessi vent'anni di meno, ma non so se avrò voglia di fare le stesse ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Massimo M. Veronese Il direttore artistico di Radio Deejay immagina in un libro il suo ultimo giorno in trasmissione. "Però non smetto, ho ancora molto da dire" La sua storia comincia dalla fine. Almeno quella che Linus cio; Pasquale Di Molfetta «da qui Lino, poi Linuccio, poi Linus» racconta nella sua «biografia radiofonica» Fino a quando, edita da Mondadori. Una fine, il suo ultimo giorno alla radio, il sipario di una carriera che; vita e passione prima che lavoro, che però, per fortuna, non c'; o forse si, ma non adesso. Lui che; la radio e non solo Radio Deejay, a dire basta ci ha pensato sul serio. «Sono in quella fase della vita in cui io mi vivo come se avessi vent'anni di meno, ma non so se avrò voglia di fare le stesse ...

MarioManca : Ma che noia queste sorprese, questi incontri, questa ossessione di dare spazio a tutti a qualunque costo, ma parlia… - PaoloScorpio : RT @djnutria57: Lo ripeteremo fino alla noia perché sappiamo di avere ragione. ??Fuori da U€ - _princess_noia_ : Spero di non sclerare oggi - __EthelByrond__ : RT @chiaraepoi: La gente sui social riesce a deludermi ogni giorno di più. Non so se sia più la noia o lo schifo. Ma forse sono io che son… - antomido : @petergomezblog Ok certo, poi al voto magicamente cdx in maggioranza assoluta!! Che noia questi sondaggi che prete… -

Ultime Notizie dalla rete : noia è Linus: "Ho fatto l'operaio, mi ha insegnato tanto. La noia è la madre della creatività, il digitale la sta spegnendo" IlNapolista "La noia è anche creatività. Ma i social l'hanno uccisa"

Il direttore artistico di Radio Deejay immagina in un libro il suo ultimo giorno in trasmissione. "Però non smetto, ho ancora molto da dire" ...

Che differenza c’è tra fare sesso e fare l’amore?

Nuova puntata della rubrica “Amore non è solo amare” della dott.sa Valeria Randone, specialista in psicologia e sessuologia clinica. Se avete domande, suggerimenti, o desiderate che venga trattato un ...

Il direttore artistico di Radio Deejay immagina in un libro il suo ultimo giorno in trasmissione. "Però non smetto, ho ancora molto da dire" ...Nuova puntata della rubrica “Amore non è solo amare” della dott.sa Valeria Randone, specialista in psicologia e sessuologia clinica. Se avete domande, suggerimenti, o desiderate che venga trattato un ...