Italgas: Gallo, 'in corso sostituzione contatori, concluderemo entro fine 2021 e inizio 2022' (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set.,(Adnkronos) - "Abbiamo avviato da un anno e mezzo la sostituzione e l'inserimento di nuovi dispositivi digitali su tutta la rete. Sono oltre 30 mila dispositivi. sostituzione che noi concluderemo tra fine 2021 e inizio 2022". Ad affermarlo è il Ceo di Italgas, Paolo Gallo intervenendo all'Italian Energy Summit organizzato da 'Il Sole 24 Ore'. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set.,(Adnkronos) - "Abbiamo avviato da un anno e mezzo lae l'inserimento di nuovi dispositivi digitali su tutta la rete. Sono oltre 30 mila dispositivi.che noitra". Ad affermarlo è il Ceo di, Paolointervenendo all'Italian Energy Summit organizzato da 'Il Sole 24 Ore'.

TV7Benevento : Italgas: Gallo, 'in corso sostituzione contatori, concluderemo entro fine 2021 e inizio 2022'... - Gruppo24ore : A #EnergySummit @sole24ore @24Eventi il punto di vista dei protagonisti del settore energetico: Starace @starax… - Italgas : #Italgas con l'#ONU per un modello di business più sostenibile, trasparente e inclusivo! L'AD #PaoloGallo, in occa… -

Ultime Notizie dalla rete : Italgas Gallo Italgas: Gallo, 'in corso sostituzione contatori, concluderemo entro fine 2021 e inizio 2022' SassariNotizie.com Italgas: Gallo, 'in corso sostituzione contatori, concluderemo entro fine 2021 e inizio 2022'

Roma, 29 set.,(Adnkronos) - "Abbiamo avviato da un anno e mezzo la sostituzione e l'inserimento di nuovi dispositivi digitali su tutta la rete. Sono oltre 30 mila dispositivi. Sostituzione che noi con ...

All’Italian Energy Summit confronto su transazione energetica e ripartenza

Alla due giorni sull’energia, giunta alla ventesima edizione, partecipano i protagonisti delle politiche energetiche nazionali e il gotha dell'industria energetica italiana ...

Roma, 29 set.,(Adnkronos) - "Abbiamo avviato da un anno e mezzo la sostituzione e l'inserimento di nuovi dispositivi digitali su tutta la rete. Sono oltre 30 mila dispositivi. Sostituzione che noi con ...Alla due giorni sull’energia, giunta alla ventesima edizione, partecipano i protagonisti delle politiche energetiche nazionali e il gotha dell'industria energetica italiana ...