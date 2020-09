Il sovraffollamento degli hotspot genera disturbi mentali nei migranti? (Di martedì 29 settembre 2020) (Il campo di Moria. Foto: Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images)L’organizzazione umanitaria Medici per i diritti umani (Medu) ha condotto una ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica International Journal of Social Psychiatry, sulla presenza dei sintomi di stress post-traumatico (pstd) nei rifugiati e nei richiedenti asilo ospitati nei grandi centri d’accoglienza. Lo studio si è concentrato, nello specifico, su una delle strutture più rappresentative in quest’ambito: il Cara di Mineo che, prima della sua chiusura, è arrivato ad accogliere 4mila migranti in Sicilia. I ricercatori hanno scoperto che “le condizioni di vita precarie nei grandi e sovraffollati centri di accoglienza producono effetti negativi sulla salute mentale dei rifugiati e dei richiedenti asilo al pari delle violenze subite nei paesi di ... Leggi su wired (Di martedì 29 settembre 2020) (Il campo di Moria. Foto: Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images)L’organizzazione umanitaria Medici per i diritti umani (Medu) ha condotto una ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica International Journal of Social Psychiatry, sulla presenza dei sintomi di stress post-traumatico (pstd) nei rifugiati e nei richiedenti asilo ospitati nei grandi centri d’accoglienza. Lo studio si è concentrato, nello specifico, su una delle strutture più rappresentative in quest’ambito: il Cara di Mineo che, prima della sua chiusura, è arrivato ad accogliere 4milain Sicilia. I ricercatori hanno scoperto che “le condizioni di vita precarie nei grandi e sovraffollati centri di accoglienza producono effetti negativi sulla salute mentale dei rifugiati e dei richiedenti asilo al pari delle violenze subite nei paesi di ...

