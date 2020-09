Fidanzati uccisi a Lecce: come si è giunti al fermo del 21enne, dalle striscette stringitubo al biglietto (Di martedì 29 settembre 2020) Si fa luce sul caso dei Fidanzati uccisi a Lecce. C’è una svolta nell’omicidio di Daniele De Santis, 33 anni, arbitro, ed Eleonora Manta, 30 anni, impiegata Inps. La coppia è stata uccisa la sera del 21 settembre scorso in un appartamento di via Montello a Lecce. Il presunto omicida, ha detto il procuratore capo Leonardo Leone De Castris, è un 21enne di Casarano, studente in Scienze Infermieristiche «con attività all’ospedale Vito Fazzi». Il giovane è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Il procuratore ha parlato di un ragazzo che «era stato coinquilino, cioè affittuario di una stanza nei mesi precedenti e fino all’agosto scorso». Proprio nella casa dove è avvenuto il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 settembre 2020) Si fa luce sul caso dei. C’è una svolta nell’omicidio di Daniele De Santis, 33 anni, arbitro, ed Eleonora Manta, 30 anni, impiegata Inps. La coppia è stata uccisa la sera del 21 settembre scorso in un appartamento di via Montello a. Il presunto omicida, ha detto il procuratore capo Leonardo Leone De Castris, è undi Casarano, studente in Scienze Infermieristiche «con attività all’ospedale Vito Fazzi». Il giovane è stato sottoposto adi indiziato di delitto. Il procuratore ha parlato di un ragazzo che «era stato coinquilino, cioè affittuario di una stanza nei mesi precedenti e fino all’agosto scorso». Proprio nella casa dove è avvenuto il ...

