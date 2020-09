Dalmine, approvata la mozione sulla dichiarazione di anticomunismo. Anpi e Pd impazziscono (Di martedì 29 settembre 2020) Dalmine, (BG), 29 set – Da oggi per affittare spazi pubblici a Dalmine ci si dovrà dichiarare anticomunisti e contro i radicalismi religiosi. E’ passata ieri sera con i voti compatti della maggioranza a trazione centrodestra la mozione proposta dai gruppi consiliari Noi siamo Dalmine, Lega Salvini Lombardia e Dalmine – Insieme si può, che integrava la delibera varata dal Consiglio comunale di Dalmine nel dicembre del 2017, sotto l’amministrazione guidata da Lorella Alessio in forza al Partito democratico. Allora si parlava solo di «rispetto dei valori antifascisti sanciti dall’ordinamento repubblicano». Da martedì 29 settembre si aggiungono anche l’anticomunismo e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 settembre 2020), (BG), 29 set – Da oggi per affittare spazi pubblici aci si dovrà dichiarare anticomunisti e contro i radicalismi religiosi. E’ passata ieri sera con i voti compatti della maggioranza a trazione centrodestra laproposta dai gruppi consiliari Noi siamo, Lega Salvini Lombardia e– Insieme si può, che integrava la delibera varata dal Consiglio comunale dinel dicembre del 2017, sotto l’amministrazione guidata da Lorella Alessio in forza al Partito democratico. Allora si parlava solo di «rispetto dei valori antifascisti sanciti dall’ordinamento repubblicano». Da martedì 29 settembre si aggiungono anche l’e ...

