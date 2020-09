Crolla albero davanti al comando dei vigili urbani. “Poteva scapparci il morto” (Di martedì 29 settembre 2020) di Monica De Santis Il cattivo tempo non risparmia neanche il comando della Polizia Municipale di Salerno. Nella giornata di ieri in via dei Carrari, si sono registrati momenti di panico e disagio, quando è precipitato un albero di grosse dimensioni. «Questa sera ci poteva scappare il morto. La messa in sicurezza e l’adeguamento della caserma della Polizia Municipale è ormai inevitabile ed urgente», le parole di Angelo Rispoli, agente e delegato sindacale della polizia municipale e segretario provinciale del Csa. Purtroppo quello non è stato l’unico albero a cadere. Infatti nella giornata di ieri alberi e rami sono caduti, a causa delle forti raffiche di vento anche in altri punti della città. Un ramo molto grosso, ad esempio, è caduto a Portarotese, sfiorando per poco le ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 29 settembre 2020) di Monica De Santis Il cattivo tempo non risparmia neanche ildella Polizia Municipale di Salerno. Nella giornata di ieri in via dei Carrari, si sono registrati momenti di panico e disagio, quando è precipitato undi grosse dimensioni. «Questa sera ci poteva scappare il morto. La messa in sicurezza e l’adeguamento della caserma della Polizia Municipale è ormai inevitabile ed urgente», le parole di Angelo Rispoli, agente e delegato sindacale della polizia municipale e segretario provinciale del Csa. Purtroppo quello non è stato l’unicoa cadere. Infatti nella giornata di ieri alberi e rami sono caduti, a causa delle forti raffiche di vento anche in altri punti della città. Un ramo molto grosso, ad esempio, è caduto a Portarotese, sfiorando per poco le ...

