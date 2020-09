Coronavirus, anche in Cina test rapidi con risultato in 30 minuti (Di martedì 29 settembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 29 settembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

MCriscitiello : 12 tesserati del Genoa positivi. Tamponi anche al Napoli - Non solo Perin e Schoene sono risultati positivi al coro… - Gazzetta_it : Allarme al #Genoa: 14 tesserati positivi al #Covid19. #Tamponi anche al #Napoli #SerieA - fattoquotidiano : Coronavirus, l’immunologo Viola: “Evitare feste e pranzi della domenica in famiglia. Valutare obbligo mascherine an… - LaNotiziaTweet : Coronavirus, il bollettino di oggi: 1.648 nuovi contagi e 24 morti. Via libera del Cts ai tamponi rapidi anche nell… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 29 settembre – 13 NUOVI CASI / presenti anche minorenn… -