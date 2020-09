Clima, l’allarme dell’ESA: due ghiacciai stanno crollando, “primo passo verso la disintegrazione di questi colossi” (Di martedì 29 settembre 2020) I ricercatori hanno esplorato i ghiacciai Pine Island e Thwaites nell’Amundsen Sea Embayment, nella regione occidentale dell’Antartide, scoprendo un peggioramento nelle fratture. I due ghiacciai sono tra i più dinamici del continente antartico e responsabili di un sostanziale 5% dell’innalzamento del livello del mare globale: insieme formano un’area di ghiaccio fluente delle dimensioni della Norvegia e contengono abbastanza acqua per aumentare il livello globale del mare di oltre un metro. Le immagini satellitari hanno rivelato che due dei ghiacciai in più rapida evoluzione in Antartide si stanno fratturando e indebolendo più velocemente che mai, “il primo passo verso la disintegrazione di questi ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) I ricercatori hanno esplorato iPine Island e Thwaites nell’Amundsen Sea Embayment, nella regione occidentale dell’Antartide, scoprendo un peggioramento nelle fratture. I duesono tra i più dinamici del continente antartico e responsabili di un sostanziale 5% dell’innalzamento del livello del mare globale: insieme formano un’area di ghiaccio fluente delle dimensioni della Norvegia e contengono abbastanza acqua per aumentare il livello globale del mare di oltre un metro. Le immagini satellitari hanno rivelato che due deiin più rapida evoluzione in Antartide sifratturando e indebolendo più velocemente che mai, “il primoladi...

