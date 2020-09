Uomini e Donne, scontro tra Gemma e Tina: “Sei un’ipocrita e cafona!” (Di lunedì 28 settembre 2020) Non c’è tregua tra Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne. Le due Donne sono state nuovamente protagoniste di un duro scontro, andato in onda durante l’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi. Tutto è iniziato all’ingresso della Dama torinese in studio, che si è subito rivolta con furia alla storica opinionista del programma. «Ti avverto che sono molto stanca del vostro comportamento nei miei confronti. Pretendo di essere trattata come gli altri partecipanti con rispetto e buona educazione. Io già ho problemi a portare avanti le mie conoscenze e tu rendi tutto più difficile», ha dichiarato. Gemma Galgani e Tina Cipollari: le accuse Subito Tina ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 settembre 2020) Non c’è tregua traGalgani eCipollari a. Le duesono state nuovamente protagoniste di un duro, andato in onda durante l’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi. Tutto è iniziato all’ingresso della Dama torinese in studio, che si è subito rivolta con furia alla storica opinionista del programma. «Ti avverto che sono molto stanca del vostro comportamento nei miei confronti. Pretendo di essere trattata come gli altri partecipanti con rispetto e buona educazione. Io già ho problemi a portare avanti le mie conoscenze e tu rendi tutto più difficile», ha dichiarato.Galgani eCipollari: le accuse Subito...

