Totti in ospedale da Ilenia, il commovente incontro con la ragazza uscita dal coma ascoltando la sua voce [FOTO] (Di lunedì 28 settembre 2020) Bellissimo gesto di Francesco Totti. L’ex calciatore della Roma è andato a trovare al Policlinico Gemelli Ilenia Matilli, la calciatrice della Lazio che si è svegliata dopo nove mesi di coma in seguito ad un bruttissimo incidente. La sua storia ha fatto il giro del mondo, la ragazza ha riaperto gli occhi dopo aver ascoltato la voce del Pupone. “Ci siamo abbracciati, Ilenia ha pianto e ci siamo emozionati – le parole di Totti all’uscita dal Gemelli -. Sveglia grazie a me? Sono felice, l’avrei aiutata ancora prima se lo avessi saputo. Ci incontreremo di nuovo quando uscira’”. “Francesco e’ sempre spontaneo, era come parlare con mio fratello – ha detto il padre ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Bellissimo gesto di Francesco. L’ex calciatore della Roma è andato a trovare al Policlinico GemelliMatilli, la calciatrice della Lazio che si è svegliata dopo nove mesi diin seguito ad un bruttissimo incidente. La sua storia ha fatto il giro del mondo, laha riaperto gli occhi dopo aver ascoltato ladel Pupone. “Ci siamo abbracciati,ha pianto e ci siamo emozionati – le parole diall’dal Gemelli -. Sveglia grazie a me? Sono felice, l’avrei aiutata ancora prima se lo avessi saputo. Ci incontreremo di nuovo quando uscira’”. “Francesco e’ sempre spontaneo, era come parlare con mio fratello – ha detto il padre ...

Corriere : Francesco Totti visita in ospedale Ilenia Matilli, la calciatrice della Lazio uscita dal coma - Gazzetta_it : #Roma #Totti in ospedale da Ilenia, uscita dal coma ascoltando la sua voce: “Che emozione, ci rivedremo” - LeoWolf1992 : RT @ilRomanistaweb: ?? #Totti in ospedale da Ilenia, uscita dal coma ascoltando la sua voce - Cattolica_News : #28settembre Promessa mantenuta. Francesco @Totti ha incontrato oggi al #Gemelli Ilenia, la giovane paziente che, v… - andreafiorava17 : RT @RepubblicaTv: Totti va in ospedale a trovare Ilenia, la calciatrice della Lazio uscita dal coma: ecco il suo videomessaggio: 'Migliora… -