Torino | conferme su Ramirez | Defrel no Le ultime sul difensore

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ilsi sta avvicinando a Gaston, confermate le voci di stamattina relative al fantasista della Samp. Non c’erano infatti margini per Gregoire, ancora prima della partita di ieri che lo ha visto protagonista contro lo Spezia. Nessun tipo di sviluppo per il centrocampo, situazione per ora bloccata. Capitolo; Andersen costa, ilcontinuerà a provarci battendo però altre strade. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.