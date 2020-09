The Boys 2: Starlight è destinata a diventare “cattiva”? (Di lunedì 28 settembre 2020) Lo scorso venerdì Amazon Prime Video ha reso disponibile agli abbonati il sesto episodio di The Boys 2. Abbiamo visto come Starlight, uno dei personaggi più amati della serie tv, si sia per la prima volta sporcata le mani. Se ancora dovete guardare l’episodio in questione, leggete l’articolo a vostro rischio e pericolo, in quanto seguiranno spoiler pesanti. The Boys 2: un omicidio a sangue freddo Nel sesto episodio di The Boys 2 abbiamo visto come Starlight (interpretata dalla bellissima Erin Moriarty) abbia ucciso, senza volerlo, un uomo che si era rifiutato di consegnare la sua auto a lei e a Billy Butcher. I due, infatti, stavano cercando di portare in salvo Hughie dopo essere stato gravemente ferito da un Super. L’autista si era ribellato e ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 28 settembre 2020) Lo scorso venerdì Amazon Prime Video ha reso disponibile agli abbonati il sesto episodio di The2. Abbiamo visto come, uno dei personaggi più amati della serie tv, si sia per la prima volta sporcata le mani. Se ancora dovete guardare l’episodio in questione, leggete l’articolo a vostro rischio e pericolo, in quanto seguiranno spoiler pesanti. The2: un omicidio a sangue freddo Nel sesto episodio di The2 abbiamo visto come(interpretata dalla bellissima Erin Moriarty) abbia ucciso, senza volerlo, un uomo che si era rifiutato di consegnare la sua auto a lei e a Billy Butcher. I due, infatti, stavano cercando di portare in salvo Hughie dopo essere stato gravemente ferito da un Super. L’autista si era ribellato e ...

