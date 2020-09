Sit-in idonei ‘concorsone’ | prorogare termini scadenza

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – Non ci stanno gli ultimidel ‘concorsone’ 2010, poco meno di 700 persone di cui 120 disabili, a perdere l’occasione di un’assunzione. Per questo, nel pomeriggio di oggi, alcune decine di loro, riunite dal comitato ’22 Procedure’, sono scese in piazza a Roma per chiedere al Parlamento e al Governo che vengano prorogati idelladello stesso concorso, fissati al 30 settembre. La richiesta al Comune, invece, e’ quella di essere tutti assunti. La manifestazione si e’ tenuta in piazza Vidone, a due passi dal Senato. A favore degli automobilisti e dei passanti di corso Vittorio Emanuele II sono stati anche issati sulle transenne striscioni e cartelli con le scritte “Proroga graduatoria Pa, il merito non scade”, “Nessuno resti escluso”, ...