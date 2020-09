Si combatte in Nagorno-karabakh Domani riunione Consiglio Sicurezza Onu

(Di lunedì 28 settembre 2020) Scontri in corso nel, la regione caucasica che i separatisti armeni vorrebbero sottrarre al controllo dell'Azerbaigian. I morti sono decine e ci sono caduti anche fra i civili

SkyTG24 : Alta tensione nel Caucaso fra #Armenia e #Azerbaigian: si combatte nella regione autonoma del Nagorno Karabakh, dov… - eastwestEU : Sale la tensione nel Caucaso tra Armenia e Azerbaijan: da ieri, si combatte di nuovo nella regione autonoma del Nag… - Emanuele_Kobau : RT @SkyTG24: Alta tensione nel Caucaso fra #Armenia e #Azerbaigian: si combatte nella regione autonoma del Nagorno Karabakh, dove l'esercit… - tambeuz : RT @SkyTG24: Alta tensione nel Caucaso fra #Armenia e #Azerbaigian: si combatte nella regione autonoma del Nagorno Karabakh, dove l'esercit… - franknocode : RT @CiaoKarol: Caucaso in fiamme, guerra tra Armenia e Azerbaigian. Riesplode il conflitto in Nagorno Karabakh, bombe e morti: Altissima te… -

Ultime Notizie dalla rete : combatte Nagorno

La Turchia avrebbe inviato migliaia di mercenari siriani dell’Isis per combattere contro gli armeni del Nagorno Karabakh. La notizia è stata confermata dall'Osservatorio per i diriti umani in Siria Vi ...Mammad Ahmadzada all'AGI: "Eccellente partner strategico, siamo convinti che il Paese possa portare un contributo chiave alla risoluzione del conflitto del Nagorno Karabakh tra Armenia e Azerbaigian".