Si barrica in casa. Pregiudicato minaccia di far esplodere una bomba

Si è barricato in casa e minacciato di far esplodere una bomba. A Roma, nel quartiere di Tor Marancia, l'uomo, ai domiciliari in un appartamento di via Annio Felice, si è rifiutato di fare entrare i carabinieri che stavano effettuando un controllo, minacciando di utilizzare un ordigno che sostevena di avere con sé. Sul posto, con i carabinieri del comando provinciale di Roma e i vigili del fuoco, è giunto anche un negoziatore dell'Arma che ha tentato di riportare l'uomo alla ragione.

