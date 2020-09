Roma, i tifosi non si accontentano: su Dzeko e Fonseca è polemica social (Di lunedì 28 settembre 2020) Una prestazione più che positiva, un pareggio su un terreno pesante per cui molti alla vigilia avrebbero firmato, un gioco, soprattutto nella prima ora, corale e con tanto pressing: ce ne sarebbero, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 settembre 2020) Una prestazione più che positiva, un pareggio su un terreno pesante per cui molti alla vigilia avrebbero firmato, un gioco, soprattutto nella prima ora, corale e con tanto pressing: ce ne sarebbero, ...

OfficialASRoma : ??? “La coreografia fu incredibile: tutto lo stadio era colorato di giallorosso. Fu la partita perfetta” ?? Abbiamo… - OfficialASRoma : ?? L'#ASRoma Store di via Ottaviano 10/A sarà aperto al pubblico da domani mattina alle 10:00 ?? ??… - sportli26181512 : Roma, i tifosi non si accontentano: su Dzeko e Fonseca è polemica social: Roma, i tifosi non si accontentano: su Dz… - Gazzetta_it : #Roma, i tifosi non si accontentano: su #Dzeko e #Fonseca è polemica social #RomaJuve - _RobertoErre : @ilLamecus @MarLuca11 I tifosi dello United erano felici anche quando gli si è prospettata la possibilità di scaric… -