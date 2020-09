Pietro Genovese, il pm chiede 5 anni per la morte di Gaia e Camilla. «Non le ho viste, non volevo ucciderle» (Di lunedì 28 settembre 2020) Il pm di Roma Roberto Felici ha chiesto una condanna a 5 anni per Pietro Genovese. Il giovane, figlio del regista Paolo, è a processo con rito abbreviato, con l’accusa di omicidio stradale plurimo per l’incidente avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 dello scorso dicembre a Corso Francia a Roma. L’incidente è costato la vita alle due studentesse sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. La procura aveva respinto la proposta di patteggiamento a 2 anni e sei mesi avanzata dalla difesa del giovane ritenendola troppo mite. Pietro Genovese: «Non ho visto le ragazze» Questa mattina, nel corso del processo con rito abbreviato il pubblico ministero ha raddoppiato la richiesta di pena inizialmente proposta. Il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 settembre 2020) Il pm di Roma Roberto Felici ha chiesto una condanna a 5per. Il giovane, figlio del regista Paolo, è a processo con rito abbreviato, con l’accusa di omicidio stradale plurimo per l’incidente avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 dello scorso dicembre a Corso Francia a Roma. L’incidente è costato la vita alle due studentesse sedicenniVon Freymann eRomagnoli. La procura aveva respinto la proposta di patteggiamento a 2e sei mesi avanzata dalla difesa del giovane ritenendola troppo mite.: «Non ho visto le ragazze» Questa mattina, nel corso del processo con rito abbreviato il pubblico ministero ha raddoppiato la richiesta di pena inizialmente proposta. Il ...

Roma_H_24 : Gaia e Camilla, l'accusa chiede 5 anni di carcere per Pietro Genovese - - H24Prati : Gaia e Camilla, l'accusa chiede 5 anni di carcere per Pietro Genovese - - H24Parioli : Gaia e Camilla, l'accusa chiede 5 anni di carcere per Pietro Genovese - - SecolodItalia1 : Pietro Genovese, il pm chiede 5 anni per la morte di Gaia e Camilla. «Non le ho viste, non volevo ucciderle»… - Agenzia_Dire : Per la morte di #GaiaeCamilla investite a 16 anni in corso Francia, la Procura ha chiesto la condanna a 5 anni di P… -