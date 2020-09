Patek Philippe vola con il suo Pilot (Di lunedì 28 settembre 2020) Se Patek Philippe è diventato insieme a Rolex l'indiscusso protagonista del mercato dell'orologeria (sia in boutique che nelle aste), le ragioni sono molteplici. Una di queste, però, sta nella capacità della maison di convivere con la potenza della sua tradizione rinnovando i suoi modelli senza mai snaturarli, creando un profondo legame tra creazioni passate, preseti e future. Proprio per questo motivo, quando nel 2015 la casa ginevrina ha presentato il Calatrava Pilot Travel Time, orologio da aviatore dallo stile inconsueto, sia per la cassa tonda dai volumi ben definiti sia per il quadrante con le grandi cifre bianche e le lancette luminescenti che si stagliano sullo sfondo scuro, il lancio è stato etichettato come uno dei più discussi di quell'anno (qui sotto in foto). Nel giro di cinque anni sono ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 28 settembre 2020) Seè diventato insieme a Rolex l'indiscusso protagonista del mercato dell'orologeria (sia in boutique che nelle aste), le ragioni sono molteplici. Una di queste, però, sta nella capacità della maison di convivere con la potenza della sua tradizione rinnovando i suoi modelli senza mai snaturarli, creando un profondo legame tra creazioni passate, preseti e future. Proprio per questo motivo, quando nel 2015 la casa ginevrina ha presentato il CalatravaTravel Time, orologio da aviatore dallo stile inconsueto, sia per la cassa tonda dai volumi ben definiti sia per il quadrante con le grandi cifre bianche e le lancette luminescenti che si stagliano sullo sfondo scuro, il lancio è stato etichettato come uno dei più discussi di quell'anno (qui sotto in foto). Nel giro di cinque anni sono ...

